Не гиперзвук и не прорыв: эксперт объяснил возможности "Орешника"

Анатолий Храпчинский

Применение Россией ракеты "Орешник" имело целью прежде всего психологическое давление и демонстрацию угроз, однако с военно-тактической точки зрения не стало эффективным решением.

Об этом заявил офицер Воздушных сил ВСУ в резерве Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24«.

По его словам, с точки зрения психологического воздействия использование такой ракеты могло дать определенный эффект, однако в тактическом смысле оно выявило серьезные проблемы.

«По достижению силы с точки зрения психологического давления, да, она может достичь своей силы, если мы говорим о „Орешнике“. Если мы говорим с точки зрения тактического военного интереса, то это было на самом деле пощечина серьезная инженерам, которые создали эту ракету. Потому что, давайте вспомним, заход боевых элементов в Днепре и заход во Львове, где показывается ухудшение возможности по точности попадания этой ракеты», — сказал Храпчинский.

Он отметил, что, вероятно, речь идет не о принципиально новой разработке, а о модернизированных советских ракетах.

«Давайте поймем, что, скорее всего, это ракета, которая была на самом деле собрана из старых советских ракет, а точнее, скорее всего, были модернизированы некоторые виды межконтинентальных баллистических ракет», — пояснил эксперт.

Храпчинский обратил внимание на тот факт, что Россия заранее предупредила США о запуске, что является нетипичным для обычных баллистических ракет.

«Потому что если бы Россия применяла обычную баллистическую ракету, даже средней дальности, она бы не извещала Соединенные Штаты о том, что она собирается это сделать. Потому что накануне она известила Соединенные Штаты, после чего Соединенные Штаты известили своих граждан на своем сайте, на сайте посольства в Украине, относительно того, что, возможно, есть угроза для жителей Украины быть внимательными к воздушным тревогам», — отметил он.

По словам офицера, такая манера запуска соответствует алгоритмам применения межконтинентальных баллистических ракет и могла быть воспринята другими странами как угроза глобального масштаба.

«Это говорит о том, что манера запуска и дальнейшие действия происходили как обычные межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли восприняться разведками стран как удар, например, по Европе или по Соединенным Штатам», — подчеркнул Храпчинский.

Он добавил, что настоящая цель такого запуска заключалась в попытке запугать международное сообщество.

«Здесь я бы говорил о том, что попытка напугать Путина заключалась в том, чтобы показать, что он может запустить такую ракету и в дальнейшем может оснастить ее ядерной боеголовкой», — сказал эксперт.

По его словам, без ядерного оснащения возможности этой ракеты крайне ограничены.

«Потому что эта ракета, кроме ядерной боеголовки, может нести только бетонный блок, как то, что мы увидели во Львове или то, что мы увидели в Днепре», — отметил Храпчинский.

Отдельно он прокомментировал заявления о скорости ракеты в 13 тысяч километров в час.

«Надо понять, что это скорость ракеты, которая идет по баллистической траектории. То есть не по прямой из пункта А в пункт Б, а мы говорим о баллистической траектории», — пояснил он.

Храпчинский также опроверг утверждение о гиперзвуковой природе ракеты.

«Почему-то некоторые уже начали называть ее гиперзвуковой, хотя на самом деле это просто за счет полетной траектории она на последнем этапе заходила со стартовой скоростью», — подытожил офицер Воздушных сил в резерве.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия признала применение «Орешника» и объяснила это якобы ответом «на атаку Украины на резиденцию Путина на Валдае», которой на самом деле не было.