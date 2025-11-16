Не год и не два: Берлинская озвучила мрачный прогноз продолжительности войны в Украине

Берлинская

Война России против Украины может занять еще 10-12 лет. Если мы продержимся, то Россия все-таки посыплется.

Об этом заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

По словам Берлинской, в 2026 году все больше людей будут вынуждены иметь при себе детекторы дронов, особенно совершая перемещение. Прежде всего, речь идет о логистике — водителях с большими грузами, водителях общественного транспорта.

«При чем совершенно не обязательно военные грузы или перевозка военных», — отмечает она.

Берлинская констатирует: враг будет продолжать сплошной террор автономными дронами. Россиянам абсолютно безразлично, будь то военный или гражданский. Их главная задача — сломать всех.

Задача Украины состоит в том, чтобы действенно продержаться до момента, когда Россия посыплется.

«Да, война в разных доменах и фазах интенсивности может продолжаться еще 10-12 лет», — говорит эксперт.

Это война на истощение, и результат определит, кто сдаст первым.

Если украинцы продержатся, акцентировала руководитель Victory Drones, то раньше или позже Россия все-таки посыплется.

«Это только вопрос времени, нашего терпения и воли», — отмечает Берлинская.

Именно поэтому важная технологическая милитаризация общества полная подготовка к тотальному сопротивлению. По словам Берлинской, тогда мы увидим, как Россия падает.

Ранее Берлинская объяснила, на что следует делать ставку войне из-за потерь пехоты. Это НРК (наземные роботизированные комплексы).

«Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет. Выстраивать взводы НРК в обороне, с турелями и детекторами дронов, с камерами и микрофонами. Чтобы уничтожать дроны, живую силу, видеть и слышать происходящее вокруг. НРК-логисты, которые будут подъезжать, чтобы зарядить или поменять батареи, БК для НРК-пехотинцев etc», — отметила она.