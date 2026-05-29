"Не гребут": Кривонос предложил новый подход к мобилизации

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине не будет эффективной, если ответственность за этот процесс фактически будет оставаться только на Министерстве обороны и Вооруженных силах.

Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Киев24».

По словам военного, нынешняя система мобилизации не предусматривает полноценного привлечения всех государственных институтов, хотя именно это, по его мнению, является ключевым условием для результативной работы.

Кривонос отметил, что мобилизация — это ответственность не только Минобороны или Сухопутных войск, но и президента, правительства, местных властей, предприятий и учреждений.

«Мы с вами обсуждаем вопрос мобилизации, и мы крутим все только вокруг Министерства обороны, Вооруженных сил, в частности Сухопутных войск. Но если мы с вами вспомним, что же такое мобилизация, то в этом процессе участвуют также центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения. Мы о них вообще ничего не слышим», — заявил генерал.

«Лодка под названием Украина»

Кривонос также раскритиковал отсутствие системной подготовки населения к службе в армии до момента мобилизации.

«Я не услышал абсолютно пока что из этих всех заявлений, а каким образом будет осуществляться подготовка населения к тому моменту, когда эти люди придут в ряды Вооруженных сил. Заявления были, пока что четкой работы я абсолютно не вижу», — сказал он.

Для описания нынешней ситуации генерал использовал образ «лодки», в которой только Минобороны занимается реальным процессом мобилизации.

«Ситуация по мобилизации сейчас напоминает лодку под названием Украина. В лодке во главе с главным кормчим Владимиром Зеленским есть еще определенное количество гребцов. Так вот на веслах сидит только одно Министерство обороны, а все остальные не гребут», — отметил Кривонос.

Совместная ответственность власти

По мнению генерал-майора, без координации между центральной властью, местным самоуправлением и государственными структурами изменить ситуацию с мобилизацией не удастся.

«Пока не будет вопроса совместной, командной работы всего руководящего состава центральных органов, местного самоуправления, предприятий и учреждений, то мы никуда не придем», — подчеркнул он.

Кривонос добавил, что Министерство обороны во многих случаях ограничено в своих возможностях, особенно когда речь идет о взаимодействии с местными властями.

«Желание замечательное, но четкого исполнения и ответственности я пока не вижу», — подытожил генерал.

Реформа мобилизации — что известно

Напомним, мобилизация в Украине вскоре изменится так, что не будет похожей на ту, которая есть сейчас — об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко на своей странице в соцсети.

Источники ТСН.ua в Верховной Раде сообщили, что по их данным, речь идет о более углубленной цифровой составляющей — то есть вероятно рассматривается вариант обращения большего внимания на электронные реестры, где содержится информация о военнообязанных.

В течение следующих двух-трех недель Минобороны Украины планирует представить в Верховной Раде изменения в мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект«О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности». Документ предусматривает создание Единого реестра мобилизационных потребностей и открытый доступ граждан к информации об очередности мобилизации.

Также известно, что Министерство обороны готовит изменения в законодательство, чтобы сделать мобилизацию более мотивирующей, а не принудительной. Также в ведомстве хотят активнее привлекать иностранцев к службе в ВСУ.

