"Не хочу быть обузой для семьи": в Днепре 19-летняя девушка оставила странную записку и ушла из дома

В Днепре уже вторые сутки разыскивают пропавшую девушку.

В Днепре разыскивают 19-летнюю Екатерину Сторожко. Девушка ушла из дома, оставив прощальную записку.

Об этом сообщают в фейсбук друзья девушки.

Вчера, 8 июля, в Днепре из дома ушла 19-летняя Катя Сторожко. Перед этим она оставила родителям записку — "У меня нет друзей, проблемы с обучением, я никогда не заработаю денег, я не хочу быть обузой для своей семьи".

Родители пропавшей девушки забили тревогу и сразу сообщили в полицию. На связь с родными девушка не выходит, а телефон оставила дома.

Была одета в белые штаны в черную полоску, розовые мокасины.

Приметы: ярко-рыжие волосы, очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кати, просят сообщить по телефонам: 099 356 51 20 (Глеб, брат), 066007 26 20 (отец, Олег) или на линию 102.

Напомним, что Ровенской области в лесу разыскали 79-летнюю жительницу села Высоцк, она жива и здорова.

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