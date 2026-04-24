Не ходите под деревьями: синоптики предупредили об опасности на улицах и еще более сильном холоде в Украине

Синоптики предупреждают о сильном ветре 24 апреля / © Reuters

В ближайшие сутки в Украине будет господствовать холодная воздушная масса из северных широт, которая принесет с собой штормовой ветер, ночные заморозки до -3 градусов и мокрый снег в отдельных регионах.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 24 апреля в Украине будет ветреная погода, а осадков станет меньше. Дожди пройдут только в восточных областях. В то же время она предупреждает, что ветер северо-западного происхождения будет достигать порывов 7-14, местами штормовых 15-20 метров в секунду.

«Осторожно под билбордами и старыми деревьями!» — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +6 градусов тепла, местами возможны заморозки, в течение дня столбики термометров будут показывать от +6 до 12 градусов тепла.

В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в период с 24 по 25 апреля в Украине сохранится холодная погода на всей территории. Существенных изменений в температурном режиме ожидать не стоит.

По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается существенное похолодание и ночные заморозки по всей стране в течение 24-25 апреля. Из-за поступления холодного воздуха с севера в большинстве северных, центральных и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов ниже нуля, тогда как на остальной территории заморозки ожидаются на поверхности почвы.

Синоптики предупреждают о заморозках 24 апреля в Украине / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках 25 апреля в Украине / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики прогнозируют, что 24 апреля погода в Украине будет облачной с прояснениями. На востоке, юго-востоке и Сумской области пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, однако на большей части страны осадков не предвидится.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов тепла, а на северо-востоке не поднимется выше +9 градусов. Ситуацию осложнит северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, который днем на Прикарпатье и в восточных регионах будет усиливаться до 15-20 м/с.

Также синоптики предупреждают, что на реке Десна ниже села Розлеты будет продолжаться весеннее половодье. Уровень воды постепенно будет расти, что обусловит дальнейшее затопление поймы и возможные нарушения транспортного сообщения в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговщины.

