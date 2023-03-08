Не хотел брать повестку: в Одессе мобилизация прохожего закончилась дракой и наручниками

В Сети распространили видео, на котором в Одессе мужчина якобы не хотел брать повестки, из-за чего его задержали. В полиции уточнили, что они задержали нарушителя, устроившего конфликт с военными.

Об этом идет речь в сообщении патрульной полиции Одесской области.

Сеть возмутило видео, где в Одессе прохожего якобы задерживают стражи порядка и военные, пытаясь вручить повестку, женщина в это время громко кричит: "Что вы делаете?!"

В патрульной полиции Одесской области уже прокомментировали инцидент. Там подчеркнули, что задержали прохожего, потому что он конфликтовал с военными и правоохранителями.

"Чтобы развеять ложные домыслы по поводу этой ситуации, сообщаем: вчера на линию 102 обратился гражданин по поводу конфликтной ситуации, которая сложилась у него с военнослужащими и работниками коммунального предприятия. На месте вызова патрульные обнаружили нецензурно ругавшегося гражданина, он вел себя агрессивно. На требование полицейских прекратить нарушать закон, мужчина не реагировал и продолжал провоцировать конфликт. Чтобы унять нарушителя, охранники порядка, применили физическую силу и специальное средство — наручники", — говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Патрульная полиция Одессы

Полиция добавила, что у задержанного обнаружили таблетки наркотического происхождения. На задержанного составили административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.

Остальные резонансные случаи с вручением повесток в Одессе

Ранее в Одессе военные силой задержали и отвезли в служебное помещение мужчины при попытке вручить ему повестку. Это объяснили тем, что военнообязанный гражданин безосновательно оскорблял и унижал сотрудников центра комплектования и соцподдержки.

Ранее в Одессе разразился еще один скандал: оказалось, что якобы работники военкомата передвигаются на авто скорой, чтобы вручать повестки. В ОК "Пивдень" пообещали установить обстоятельства инцидентов и наказать виновных. Там также сообщили, что они наказали работников военкомата, однако отметили, что украинцы не должны избегать мобилизации в условиях военного времени.

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