Не хотел доплачивать: в Запорожье мужчина размахивал пистолетом на катке

Охранник развлекательного центра вынужден был воспользоваться тревожной кнопкой.
В Запорожье посетитель частного катка размахивал пистолетом, потому что не захотел доплатить за пребывание на льду. В результате его увезла полиция.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города. Правоохранители получили сигнал "Тревога". Группа реагирования полиции охраны прибыла по указанному адресу через 4 минуты. Охранник заведения сообщил, что один из посетителей имеет пистолет, неадекватно ведет себя и угрожает ему оружием.
По словам охранника, конфликт произошел из-за того, что посетитель не согласился доплатить за пребывание на катке, поскольку его абонемент закончился. По свидетельству очевидцев, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
"В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Начато досудебное расследование. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", — рассказали в пресс-службе полиции.
Напомним, что в томском стрелковом центре посетитель застрелил инструктора, а затем выпустил пулю в себя.
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