Не хотел нянчить младшую сестренку: под Днепром суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила 4-летнего сына

Женщина свою вину отрицает.

В Днепропетровской области Межевский районный суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила своего 4-летнего сына. Женщина проведет за решеткой 9 лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Приговором Меживского районного суда 26-летнюю гражданку признано виной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 9 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабря 2020 года 26-летняя жительница села Дачное Меживского района избила своего 4-летнего сына, который не захотел присмотреть за сестрой. На следующий день, когда мальчику стало плохо, родители решили отвезти его в больницу, но по дороге в медучреждение ребенок умер. Женщина нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей.

Своей вины мать ребенка не признала.

Напомним, что в Киеве горе-мать избила 4-летнюю дочь ремнем, от чего ребенок потерял сознание.

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