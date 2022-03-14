"Не хотел публичности": Зеленский посетил защитников Киева на блокпостах и был поражен их мужеством

Президент убежден, что украинцы победят хотя бы благодаря тому, что умеют сплачиваться.
Президент Владимир Зеленский в Киеве посетил украинских защитников на блокпостах.
Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.
"Не хотел, чтобы это было очень публично. Просто поддержать наших ребят, поговорить. Мужественные ребята, веселые ребята, защищающие Киев и знающие, что мы победим. Чувствуется это", — сказал Зеленский.
Президент убежден, что украинцы победят хотя бы благодаря тому, что умеют сплачиваться и помнить о своих людях — "по духу, по сердцу, по искренности".
Зеленский рассказал, что встретил на блокпоста чрезвычайного человека, который ежедневно поддерживает наших защитников и привозит им кастрюлю с борщом.
"Просто от души. И я знаю, что именно на таких людях веками держится наше государство. Именно благодаря таким людям мы переживем любые черные дни. Потому что мы вместе. И мы всегда защищаем своих. И свое. Не за деньги. Без принуждения. Не как пришедшие к нам. А потому что мы – украинцы", — подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский предупредил, что после Львовской области Россия может атаковать страны НАТО.
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