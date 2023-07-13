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Не хотела знакомиться: как наказали 21-летнего парня, который в Хмельницком изнасиловал и убил школьницу

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Не хотела знакомиться: как наказали 21-летнего парня, который в Хмельницком изнасиловал и убил школьницу

Нападающий поиздевался и убил девушку / Фото: Credits

Убийца набросился на свою жертву, потому что она не захотела с ним знакомиться.

В Хмельницком 21-летний мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу. Мужчина набросился на девушку, потому что она отказалась с ним знакомиться. За это его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Трагедия произошла в Хмельницком в июле 2022 года. Вечером в безлюдном месте 21-летний молодой человек подошел к 16-летней девушке и предложил познакомиться. Школьница отказала незнакомцу.

Тогда нападавший взял шнуровку от обуви и силой затащил девушку на пустырь. Там он изнасиловал и задушил потерпевшую.

Тело нашли на недействующем железнодорожном переезде. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы. Он должен уплатить родным убитой 1 миллион грн. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном судье.

Напомним, в городе Шепетовка в Хмельницкой области задержали 23-летнего мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

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Дата публикации
Просмотры
1501
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