Не хотели портить статистику: в Харькове правоохранители пытались скрыть покушение на убийство

Не хотели портить статистику: в Харькове правоохранители пытались скрыть покушение на убийство

Покушение на убийство в полиции квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений.

В Харькове прокуратура выявила факт укрытия особо тяжкого преступления. В отношении работников полиции открыто уголовное производство.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

В Харькове 17 июня этого года 31-летний местный житель из ревности напал с топором-молотом на своего знакомого. Он нанес ему несколько ударов по голове, от чего пострадавший потерял сознание. Пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь, и он остался в живых.

"Правоохранители начали досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины), несмотря на то, что из сообщения явно следовало, что действия нападающего несли угрозу жизни пострадавшего. Окружной прокуратурой переквалифицировано уголовное преступление на ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть законченное покушение на умышленное убийство ", — отметили в прокуратуре.

Сейчас нападающему сообщено о подозрении по факту законченного покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также прокуратура внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления по факту сокрытия особо тяжкого преступления, которое совершили правоохранители с целью искажения статистической отчетности (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Досудебное расследование проводит ГБР.

Напомним, что Харькове неадекватный мужчина напал на девочку, когда та играла на улице, и едва не задушил.

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