Не хотели портить статистику: в Харькове правоохранители скрывали случаи ограбления и избиения

Оперуполномоченных, которые скрывали преступления, будут судить.

В Харькове в сокрытии преступлений обвиняют троих правоохранителей. Они для хорошей статистики скрывали тяжкие преступления.

Об этомсообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Так, досудебным расследованием установлено, что в феврале 2020 года в Харькове, в Лосевском переулке, группа лиц напала на мужчину, избила и ограбила. Пострадавшего доставили в больницу, где он дал показания оперуполномоченному Холодногорского отдела полиции. Последний пожелал скрыть преступление, поэтому настаивал на том, что грабителей не найдут и уговорил потерпевшего не писать заявление о совершении преступления

В марте 2020 года два человека ограбили мужчину, забрав деньги. Пострадавший обратился в Холодногорский отдел полиции, а там оперуполномоченный не захотел портить статистику и отказал пострадавшему в принятии заявления и заставлял его подписать лист бумаги с напечатанным текстом о том, что он якобы нашел деньги.

В сентябре того же года в больницу попал мужчина с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Пострадавший рассказал правоохранителям Холодногорского отделения полиции, что его избила группа лиц и ограбила. Также "борясь" за хорошие показатели милиционер заявление в избитого гражданина не принял и уговорил его сказать в камеру, он не имеет претензий по поводу совершенного в отношении него преступления.

Всем ти оперативникам сообщено о пидозрузру по факту сокрытия тяжких преступлений (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Правоохранителям грозит ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в Харькове прокуратура выявила факт укрытия особо тяжкого преступления. В отношении работников полиции открыто уголовное производство.

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