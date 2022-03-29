Не хотят быть "рупором Кремля": во временно оккупированном Бердянске провайдер отказался от лицензии

Не хотят быть "рупором Кремля": во временно оккупированном Бердянске провайдер отказался от лицензии

Провайдер направил письмо в Нацсовет.

В то время о оккупированном Бердянске Запорожской области местный провайдер отказался от лицензии, чтобы не сотрудничать с российскими военными.

Об этом во время заседания сообщила руководительница Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

"Вооруженные "орки" зашли в офис одного из наших лицензиатов с требованием под дулом автомата перейти на их сторону, предоставить им возможности работать, включить свою российскую пропаганду. Все как один уволились с работы, вышли оттуда", — отметила она.

По словам Герасимьюка, об инциденте стало известно из письма, которое поступило от провайдера в Нацсовет. В нем было сообщено, что провайдер решил отказаться от лицензии из-за нежелания быть "рупором кремля".

Как сообщалось, в Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят антиукраинскую пропаганду. В частности, обещают списание коммунальных и банковских долгов. Кроме того, предлагают жителям города вступать в ряды "новой милиции".

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