Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Не хотят погибать в Украине: в РФ воинские части в Калининградской области засыпали рапортами на увольнение

Дата публикации
Просмотры
1480
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Не хотят погибать в Украине: в РФ воинские части в Калининградской области засыпали рапортами на увольнение

Фото: Associated Press

Российские военнослужащие все чаще не хотят воевать в Украине.

Поэтому массово пишут рапорты на увольнение, заваливая ими свои воинские части.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Рапортами на увольнение завалены воинские части Калининградской области. Отток военнослужащих наблюдается в г. Черняховске и г. Гвардейске Калининградской области. В Черняховске расположена штурмовая авиационная эскадрилья 72 АвБ, в состав которой входят Су-24М и Су-30СМ. -космической обороны, которые используют ЗРК С-300. Оба подразделения входят в состав Балтийского флота. Конечно, причина в нежелании участвовать в войне в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты получили выговор из-за того, что взорвались на мини и тем самым изуродовали авто "Урал".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация