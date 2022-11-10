Не хватает пушечного мяса: Россия насобирала и перебросила на Донбасс полсотни "боевых" сирийцев

Несколько сот сирийцев отправили на восток Украины после учений в России.
Для укрепления своей обороны РФ перебросила в Украину пол тысячи сирийских боевиков.
Об этом сообщает Middle Easte.
Несколько сот сирийцев отправили на восток Украины после учебы в России. Предварительно, их будут использовать для преимущественно небоевых задач, поручая им в целом охрану объектов в Луганске и Донецке.
По сообщению источников, бойцов собрали в основном из просирийских правительственных подразделений, которые поддерживались, обучались и руководствовались Россией в борьбе против сил оппозиции и группировки "Исламское государство". В них входят 25-я дивизия сил специального назначения, известная как "Силы тигров", Пятый корпус и Лева аль-Кудс, ополчение, состоящее преимущественно из палестинских сирийцев.
Сообщается, что Россия завербовала сирийцев через ЧВК "Вагнер". В марте министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Москва получила более 16 000 заявок от людей из стран Ближнего Востока о помощи воевать в Украине.
"Сирийцы не участвуют в реальных боевых действиях, они в основном функционируют как материально-техническое обеспечение у линии фронта", — сообщил изданию сирийский чиновник.
Он добавил, что основной задачей сирийских боевиков является обеспечение безопасности и защиты районов, которыми руководит ЧВК "Вагнер" и других военных подрядчиков в Луганске и Донецке, но могут отправить на фронт для ведения боевых действий, если возникнет чрезвычайная или настоятельная потребность.
Уже есть сообщения о потерях сирийцев на востоке Украины. Сирийская организация по правам человека в этом месяце заявила, что с сентября в Украине погибли девять бойцов Лива аль-Кудс и Сил Тигров.
Также отмечается, что 2 тысячи сирийских бойцов принимают участие в обороне оккупированных Россией территорий в Херсоне и Донецке. Однако сирийский чиновник сказал, что количество погибших среди сирийцев намного больше, чем сообщается, по крайней мере есть 50 погибших во время украинской бомбардировки.
Напомним, что Россия начала вербовать до войны в Украине афганских военнослужащих, тренированных США до прихода Талибана. Некоторые бывшие спецназовцы не принимают предложения РФ, поскольку считают РФ врагом из-за вторжения СССР в Афганистан и поддержки РФ Талибана.
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