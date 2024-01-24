Не хватает работников: из-за обесточивания на ВОТ остановились ряд предприятий – ЦНС

Хлебзавод в Донецке работать перестал.
Российские захватчики не могут восстановить подачу электроэнергии на временно оккупированных территориях. Вся проблема в дефиците работников энергетической отрасли.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Обесточение населенных пунктов происходит из-за погодных условий, а враг не успевает возобновить подачу электроэнергии. В результате в Донецке остановился хлебзавод и хлеб завозят в город из Маковки", — отмечают в украинском подполье.
Так, в Донецке сейчас работает только 25% электриков от того количества, которое необходимо. На других коммунальных предприятиях ситуация не лучше.
"Большинство работников либо были мобилизованы, либо покинули регион", – объясняют в ЦНС.
Напомним, в Мариуполе оккупанты осуществляют так называемый "ремонт" в квартирах местных жителей. Правда, после него все ухудшается. Так, в одном из домов дома людей затапливает водой.
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