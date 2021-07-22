"Не хватает только метеорита": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли пауки (видео)

Пауки оккупировали коттедж.
На курорте в Кирилловке Запорожской области на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли... пауки.
Жуткие видео отдыхающие публикуют на страницах в социальных сетях.
Так, на ролике видно, как один из местных коттеджей буквально заполнили пауки. Они сидели на потолке, стенах и полу. Причем размер их отнюдь не крошечный — отдыхающих они не на шутку напугали.
Не по себе стало и пользователям соцсетей, которые увидели видео.
- О, Боже. Нет слов, остались одни звуки.
- У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством.
- Для полной картины не хватает падающего метеорита.
Напомним, что в Кирилловке из-за нашествия медуз в море начали устанавливать сетки. Поражает туристов также запах тухлой рыбы на пляже.