"Не хватает только метеорита": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли пауки (видео)

Пауки оккупировали коттедж.

На курорте в Кирилловке Запорожской области на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли... пауки.

Жуткие видео отдыхающие публикуют на страницах в социальных сетях.

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Так, на ролике видно, как один из местных коттеджей буквально заполнили пауки. Они сидели на потолке, стенах и полу. Причем размер их отнюдь не крошечный — отдыхающих они не на шутку напугали.

Не по себе стало и пользователям соцсетей, которые увидели видео.

О, Боже. Нет слов, остались одни звуки.

У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством.

Для полной картины не хватает падающего метеорита.

Напомним, что в Кирилловке из-за нашествия медуз в море начали устанавливать сетки. Поражает туристов также запах тухлой рыбы на пляже.

В Кирилловке нашествие пауков: туристы публикуют видео, что поражают

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