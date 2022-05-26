Не хватает топлива: в Сумах автобусы будут ездить только в часы пик

Не хватает топлива: в Сумах автобусы будут ездить только в часы пик

Коммунальному транспорту не хватает топлива, поэтому его график работы значительно сократили.

В Сумах из-за дефицита топлива коммунальные автобусы будут перевозить пассажиров только в пиковые часы: утром с 6:30 до 9:30, вечером с 16:30 до 18:00.

Об этом сообщили в КП СМР "Электроавтотранс".

В предприятии заявили, что делают все возможное, чтобы пассажиры отдаленных районов не остались без коммунального транспорта.

"Надеемся, что ситуация урегулируется", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве повысили стоимость проезда в частных маршрутках. С чем это связано и говорят сами киевляне.

Цены на горючее вырастут, а бензин привезут из Польши: эксперимент ТСН по попытке заправиться на АЗС

Читайте также: