Не хватает топлива: в Сумах автобусы будут ездить только в часы пик

Коммунальному транспорту не хватает топлива, поэтому его график работы значительно сократили.
В Сумах из-за дефицита топлива коммунальные автобусы будут перевозить пассажиров только в пиковые часы: утром с 6:30 до 9:30, вечером с 16:30 до 18:00.
Об этом сообщили в КП СМР "Электроавтотранс".
В предприятии заявили, что делают все возможное, чтобы пассажиры отдаленных районов не остались без коммунального транспорта.
"Надеемся, что ситуация урегулируется", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве повысили стоимость проезда в частных маршрутках. С чем это связано и говорят сами киевляне.
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