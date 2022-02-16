"Не игнорируйте": в СНБО обратились к украинцам в связи с масштабными кибератаками

При обнаружении "аномальных явлений" в Сети следует обращаться в скорую группу реагирования CERT-UA.
В Украине продолжаются кибератаки, в связи с чем граждан призывают быть осмотрительными в Сети и сообщать о подозрительных явлениях.
Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк в ходе брифинга.
"Если вы видите какие-то аномальные явления, мы их называем инцидентами, в своих гаджетах или интернете, то обращайтесь в скорую группу реагирования CERT-UA, они зафиксируют это событие и сообщат все субъекты для реагирования. Не игнорируйте... В это кризисное время сообщайте CERT-UA о любых аномальных событиях. Не бойтесь, вы не заспамите Госспецсвязи", — пояснил он.
Как стало известно, в Сети украинцам массово поступают сообщения от злоумышленников, с помощью которых они взламывают и воруют данные пользователей Facebook. Подозрительные сообщения специалисты не советуют открывать.
Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Дія" и ряд госсайтов, в частности – Министерства обороны и Вооруженных сил.
Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые 15-16 февраля проходят на украинские сервисы. По мнению киберспециалиста, в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована только одна страна – Россия.
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