"Не игнорируйте": в СНБО обратились к украинцам в связи с масштабными кибератаками

"Не игнорируйте": в СНБО обратились к украинцам в связи с масштабными кибератаками

При обнаружении "аномальных явлений" в Сети следует обращаться в скорую группу реагирования CERT-UA.

В Украине продолжаются кибератаки, в связи с чем граждан призывают быть осмотрительными в Сети и сообщать о подозрительных явлениях.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк в ходе брифинга.

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"Если вы видите какие-то аномальные явления, мы их называем инцидентами, в своих гаджетах или интернете, то обращайтесь в скорую группу реагирования CERT-UA, они зафиксируют это событие и сообщат все субъекты для реагирования. Не игнорируйте... В это кризисное время сообщайте CERT-UA о любых аномальных событиях. Не бойтесь, вы не заспамите Госспецсвязи", — пояснил он.

Как стало известно, в Сети украинцам массово поступают сообщения от злоумышленников, с помощью которых они взламывают и воруют данные пользователей Facebook. Подозрительные сообщения специалисты не советуют открывать.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Дія" и ряд госсайтов, в частности – Министерства обороны и Вооруженных сил.

Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые 15-16 февраля проходят на украинские сервисы. По мнению киберспециалиста, в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована только одна страна – Россия.

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