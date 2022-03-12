"Не имеем права уменьшать энергию своего сопротивления" — Зеленский о победах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать борьбу против российского оккупанта.

Об этом он заявил в видеообращении к украинцам.

"Украинцы, хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Мы имеем чрезвычайные успехи. То, как весь украинский народ сопротивляется этим захватчикам уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам сложно ни было. Не имеем права уменьшать энергию своего сопротивления.

Враг заводит на нашу территорию новые колонны. Они ищут повсюду бойцов для себя: резервистов, срочников, наемников. Они пытаются взять нас количеством. Количеством бойцов, количеством техники, используют террор, чтобы сломать нас, сломать нашу веру в победу и Украину.

Я уверен, у них это не получится. Это не даст им результата, но чтобы у них не получилось, еще нужно бороться, еще нужно быть сосредоточенными, еще нужно всем нам, всем украинцам и дальше сосредоточено работать на оборону нашего государства. Работать вместе без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. По всей Украине: от Ужгорода до Мелитополя, от Чернигова до Мариуполя, от Львова до Харькова. Именно так, как мы все делаем уже 17-й день войны", — заявил Владимир Зеленский.