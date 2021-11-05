"Не имеют права брать еду из холодильника, а за провину бьют": под Харьковом из дома семейного типа изъяли 8 детей

"Не имеют права брать еду из холодильника, а за провину бьют": под Харьковом из дома семейного типа изъяли 8 детей

В больницу попала самая старшая девочка со сломанной ключицей.

В Харькове в больницу попала 7-летняя девочка со сломанной ключицей и синяками на теле. Медики сообщили о состоянии девочки правоохранителям.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что травмированный ребенок воспитывается в доме семейного типа в поселке Слатино. Там проживают 49-летние супруги и восемь приемных детей.

"Полицейские опросили родителей и воспитанников. По словам отца, девочка получила травмы из-за падения с лестницы. Сотрудники ювенальной превенции приняли решение изъять всех детей и временно поместили их в больницу. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренно) тяжелое телесное повреждение)", — сообщили в полиции.

В местных пабликах пишут, что в доме семейного типа к детям применяется насилие.

"В поселке Слатино есть дом семейного типа, в котором проживают мама, папа и 8 приемных детей в возрасте 1-3 года и старше. Семья живет на помощь для приемных детей. Старшая дочь 2014 года два дня назад порвала книгу, за что она была наказана — "результат" на фото. Вчера ребенок не послушал маму, папа схватил девочку и сломал ей ключицу. Далее, дети не могут подойти к холодильнику и взять пищу, поскольку это считается кражей, и детей за это наказывают битой, печально что социальные службы Дергачевского района в курсе этой ситуации (и не хотят забирать детей, говоря, что это образцовая семья)", — сообщил автор публикации в телеграмм-канале Харьков 1654 года.

Напомним, что в Кривом Роге при загадочных обстоятельствах скончалась 6-летняя воспитанница дома семейного типа семьи Кудрявцевых Амина Менго. Семья считалась образцовой. Тело девочки, чтобы нельзя было установить причину смерти, названные родители сожгли и вывезли в соседнюю Херсонскую область, где утопили. Затем сообщили об исчезновении девочки в полицию. Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

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