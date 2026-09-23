"Не имеют права побеспокоить": Стефанчук анонсировал изменения для работников

Руслан Стефанчук / © Associated Press

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В Украине планируют закрепить правило, по которому человек в свой выходной или в нерабочее время не будет обязаны отвечать на рабочие сообщения или звонки.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время официальной презентации нового Гражданского кодекса Украины 23 сентября.

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По его словам, возможность не быть потревоженным по рабочим вопросам в нерабочее время является признаком цивилизованного правопорядка.

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«Это означает, что в то время, когда у человека есть выходной нерабочий, его не имеют права побеспокоить по вопросам рабочей коммуникации», — сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что считает это важным отличием цивилизованных правопорядков от других.

«Я думаю, что это очень важная вещь, которая отличает цивилизованные правопорядки от других», — отметил глава парламента.

Гражданский Кодекс Украины — что известно об изменениях

Напомним, ранее Верховная Рада приняла проект нового Гражданского кодекса в первом чтении. Однако документ на 800 страниц вызвал протесты, о чем уже сообщал ТСН.

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В частности, украинцы взволнованы из-за норм, касающихся личной жизни. Речь идет о разводе, заключении брака, «возвращении» фамилии и т.д.

Также сообщалось, что по нормам этого кодекса разведенных украинок могут заставить изменить документы по решению суда.

В настоящее время проект нового Гражданского кодекса Украины по номеру №15150 находится на этапе доработки до второго чтения весной.

Целью масштабной рекодификации является обновить частное право и объединить нормы нескольких кодексов.

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