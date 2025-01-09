"Не ищите политику": в "Азове" прокомментировали новые рекламные баннеры бригады

"Калина" заверил, что новые баннеры не свидетельствуют о политических амбициях "Азова".

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламар ("Калина") прокомментировал, зачем нужны новые рекламные баннеры "Азова".

Об этом он написал в Facebook.

"Калина" считает, что иногда самые важные вещи нуждаются в самых простых словах.

Также читайте Прокопенко заявил о позорной кампании по дискредитации "Азова": в чем дело

"Сегодня, когда каждый метр украинских городов заполнен патриотическими призывами, а ленты соцсетей пестрят кадрами с передовой, мы теряем способность видеть главное. Наша страна балансирует на грани выживания, наши побратимы нуждаются в ротации, а фронту необходимо подкрепление – время отбросить маркетинговые хитрости", – пишет заместитель командира "Азова".

Поэтому "Азов" решил вместо героических фото бойцов или эпических видео с фронта оставить только текст без картинок.

"Не ищите здесь скрытые месседжи: политику или обесценивание рекламных кампаний других подразделений. Мы все сейчас делаем одно дело. Просто каждый ищет свой путь достучаться до сердец украинцев. Наш путь – это честность и простота. Потому что никакие креативы не заставят человека рискнуть жизнью. Это решение может прийти только изнутри", – подчеркнул Паламар.

Он признался, что военные устали воевать и параллельно думать, как убедить сограждан защищать свою землю. По мнению "Калины", военные не должны просить помощи или придумывать креативы, чтобы достучаться до совести гражданских украинцев.

Ранее бригада "Азов" подвела итоги 2024 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.