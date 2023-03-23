"Не ищите врагов среди своих": комбат "Купол" – о скандальном интервью и своем увольнении

По словам "Купола", то, что попало в статью – это лишь часть того, что он сказал во время интервью.

Бывший командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий Козел "Купол" прокомментировал свое скандальное интервью The Washington Post, после которого его перевели на другую должность.

Об этом он написал в Facebook.

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"Не так страшна откровенная ложь, как полуправда. Особенно, грамотно скомпонированна. Вот вроде и твои слова, мысли. Но слеплены так в кучу, что от контекста немного не по себе. Что-то похожее случилось и со мной", — отметил военный.

По словам "Купола", то, что попало в статью – это лишь часть того, что он сказал во время интервью. И в нем заложено совсем другой смысл, чем то, что он хотел донести до людей.

Он заверил, что не хотел "втоптать в грязь украинскую армию". Напротив – хочет "изменить ее к лучшему, усовершенствовать, чтобы как можно быстрее и эффективнее приблизить нашу победу".

"Купол" признал, что позволил себе во время интервью лишние эмоции, ведь тогда шли очень тяжелые бои. Он подчеркнул, что высказал свое собственное мнение, а не официальную позицию руководства Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Впрочем, сейчас я с ним общаюсь. Есть конструктивный диалог и понимание того, что нужно изменить, чтобы потерь было меньше, а успехов больше.

И напоследок. Не ищите предательства там, где его нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста высказываниях. Если мы, украинцы, будем враждовать между собой, то станем слабее и уязвимее перед оккупантами. Разве мы этого хотим?", — подытожил военный.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, американское издание The Washington Post опубликовало материал о потерях опытных военных ВСУ. В частности, говорилось, что на войне Украина потеряла погибшими и ранеными до 120 тысяч военных. Комбат Анатолий "Куполом" подтвердил журналистам, что ВСУ понесут большие потери среди опытных воинов.

После этого командира батальона 46 отдельной аэромобильной бригады снизили в должности. В ДШВ подтвердили перевод военного на другую должность и подчеркнули, что у него не было разрешения на общение с прессой.

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что "Купол" своим интервью WP нарушил приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ТСН.ua собрал все подробности скандального инцидента.