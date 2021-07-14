"Не испугалась стихии": 12-летняя девочка спасла четверых детей во время мощного наводнения на Раховщине

"Не испугалась стихии": 12-летняя девочка спасла четверых детей во время мощного наводнения на Раховщине

Татьяна Тулайдан спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей.

В селе Стебное, что в Раховсом районе Закарпатской области 12-летняя девочка Татьяна Тулайдан во время мощного наводнения спасла своего брата и трех соседских детей. Вода стремительно наполняла ее дом, но девочка не растерялась.

"Посмотрите в эти глаза — в них нет страха. Это глаза настоящего героя — Татьяны из Стебного, что на Раховщине. Юная девушка, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и трех соседских детей. Когда их родители работали в поле, а вода начала резко прибывать в дом, Татьяна не растерялась ", — рассказал председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Девочка выключила электричество дома, взяла 7-летнего брата Юры за руку и побежала к дому своей тети. Там находились еще трое испуганных детей, а воды в доме уже было по колено. Школьница забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых.

"Отважный поступок Татьяны — это пример для нас, взрослых, который заслуживает того, чтобы о нем знали все. Я, как отец, даже не могу представить, что переживали в тот момент родители, которых не было дома, и они понимали уровень опасности. Татьяна Тулайдан — маленькая геройка с большим сердцем", — отметил Андрей Полосков.

Глава Закарпатья добавил, что обратился к ГСЧС Украины с просьбой номинировать 12-летнюю Татьяну Тулайдан на премию "Герой-спасатель года".

Напомним, 10 июля на Раховщину налетел мощный ливень — большая вода затопила дома, огороды, смыла дороги. Местные жители сняли жуткое видео, как начиналась стихия. Сейчас на Закарпатье разыскивают мужчину, который во время сильной грозы пошел искать коня, которого забрало течение, и исчез.

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