Не из-за COVID-19: в Харьковской области 8 школ перевели на "дистанционку"

Не из-за COVID-19: в Харьковской области 8 школ перевели на "дистанционку"

Из-за гололедицы до 12 января дети будут учиться дистанционно.

В Харьковской области восемь школ перевели на дистанционное обучение из-за гололеда.

Об этом сообщает "Суспильне".

Восемь школ Боровской общины Изюмского района, в которых учится 1500 детей, будут находиться на дистанционке до 12 января.

"Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому был сильный гололед. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение", — рассказал поселковый голова Александр Тертышный.

По его словам, дорожные службы предупредили, что не успеют до завтрашнего утра почистить такое количество дорог.

Харьковский гидрометцентр прогнозирует гололедицу на дорогах региона до конца недели.

Ранее сообщалось, что иностранный студент привез в Харьков малярию.

Читайте также: