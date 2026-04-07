Не из-за того, что нет замены: нардеп назвал циничную причину, почему военным не дают отпуск

«Не поделился с командиром — не ушел в отпуск»: Нардеп заявил о причинах усталости бойцов на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Во многих случаях ситуация с отдыхом бойцов сложна не из-за объективной нехватки людей, а из-за субъективных факторов, таких как «настроение командира» или личные претензии к подчиненному.

Об этом заявил нардеп Юрий Камельчук в интервью YouTube-каналу «Суперпозиція».

«И не потому (отпуск не дают — Ред.), что действительно не хватает людей для выполнения каких-то задач, а потому, что настроение у командира не такое. Из-за того, что кто-то там не выполнил приказ — так, как командиру кажется, что он должен быть исполнен — или, не знаю, не понравился лицом, еще чем-то. А, может, кто-то не отчисляет из зарплаты какой-то куда-то процент, или получил прямую помощь от волонтеров и не поделился с командиром, или получил автомобиль для собственного пользования и тоже не поделился с командиром», — сказал Камельчук.

Нардеп подчеркнул, что такое поведение командования приводит к всеобщей усталости военнослужащих. По словам депутата, это приводит к тому, что люди не отдыхают, а у гражданских в тылу создается впечатление, что служба — это «дорога в один конец», что в свою очередь провоцирует случаи СОЧ.

«Поэтому если бы отсутствовали все эти моменты и все было справедливо, четко по регламенту, по закону. И тогда можно было бы установить как раз сроки. Люди бы знали, что, условно, отслужат год — год отдохнут. Отслужат после этого снова год — снова год отдохнут. Ну это как пример. Но математику можно по-разному создавать», — считает нардеп.

