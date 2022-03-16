"Не изображайте из себя знатока поэзии": генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к главе "Роскосмоса"

"Не изображайте из себя знатока поэзии": генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к главе "Роскосмоса"

Руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина обвиняют в посягательстве и территориальной целостности Украины и распространении лжи.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Он обвиняется в нескольких преступлениях против Украины.

Об этом Ирина Венедиктова проинформировала на своей странице в фейсбуке.

"Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры решили временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления следующих приказов украинских судов. Органы прокуратуры Украины считают, что ваши действия содержат состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность Украины, а также часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 437 — помощь в ведении агрессивной войны", — говорится в сообщении.

Ирина Венедиктова добавила, что глава "Роскосмоса", используя свое положение и медийные площадки РФ, распространяет ложь, обманывая, с преступными намерениями, граждан РФ.



"Такие слова и высказывания — преступление, тяжкое преступление и такое, за которое придется отвечать.Все остальные последствия, уверена, вам ясны и какими должны быть ваши действия. Единственное, о чем попрошу – не изображайте из себя знатока поэзии. Пока, знаете, в Украине с лирическим настроением как-то не очень. Тем более, с Илоном Маском получилось тоже как-нибудь", — написала Венедиктова.

Напомним, что в ночь на 26 февраля на сайт российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" была осуществлена кибератака , которая привела к прекращению его работы. В этой атаке россияне обвиняют львовских хакеров.