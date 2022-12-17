Не каждый об этом знает: как пользоваться микроволновкой, чтобы она прослужила дольше

Есть обязательные правила, как пользоваться микроволновкой, чтобы она проработала дольше. Читайте о них в материале ТСН.ua.

В Lifehacker рассказали, как пользоваться микроволновкой так, чтобы она оставалась рабочей дольше. В первую очередь, очень важно сохранять технику в чистоте. Поэтому обязательно используйте крышку во время приготовления или разогрева пищи.

Когда внутри микроволновка все же запачкалась, сразу ее помойте. Остатки продуктов могут поглощать энергию техники, поэтому кухонный прибор скорее выходит из строя.

Не стоит забывать о въевшейся и накопившейся грязь. Внутри микроволновки может образовываться не заметно тонкая пленка. Она появляется даже в том случае, если вы всегда накрываете еду крышкой и своевременно вытираете пятна. Чем дольше вы не будете чистить технику, тем больше слой пленки будет накапливаться.

Не менее важно промывать фильтры, улавливающие жир. Если этого не делать, печь будет работать менее эффективно. А еще она скорее выйдет из строя, потому что ей придется увеличивать интенсивность своей работы. Обязательно найдите информацию о том, как правильно снимать и чистить фильтр. Ее изготовители обычно оставляют в инструкции к технике. Следует обратить внимание – не каждая микроволновка оборудована фильтром.

Если же у вас не осталось инструкции, обычно фильтры для улавливания жира размещаются снизу устройства. Снять их достаточно просто. Чтобы их очистить, наберите в раковину горячей воды и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Далее поместите в воду фильтры и подождите, пока они пропитаются. Тогда можно будет легко убрать жир. Затем их нужно просто промыть и вернуть в микроволновку.

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