Не ко времени: Зеленский отклонил финансирование достройки музея Голодомора в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В парламенте объясняли необходимость выделения средств на завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора в Киеве, чтобы ускорить ввод объекта в эксплуатацию. На его платформе запланированы основные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора.

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В то же время многие политики и активисты критиковали это решение, мол, зачем сейчас тратить такие огромные средства на музей, когда нашим защитникам не хватает автомобилей и дронов на фронте.

Напомним, на площадке публичных закупок ProZorro недавно был замечен еще один скандальный тендер. Государственное предприятие "Леса Украины" во время войны заключило договор на услуги по пиару на сумму более 5 млн гривен.

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