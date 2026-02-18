Не контрнаступление: что на самом деле происходит на Запорожском направлении

Фронт / © ТСН

Реклама

Операция на Запорожском направлении проводится, но это не контрнаступление. Это удары по передовым подразделениям РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Иван Тимочко в эфире «КИЕВ24».

Что происходит на Запорожском направлении

Он отмечает, что последние действия Сил обороны — не контрнаступление, как это хотят подать россияне.

Реклама

«Это именно удары по российским передовым подразделениям, по срезанию тех, кто сумел, скажем, где-то проникнуть. А в нынешних холодных условиях, если российские вражеские солдаты будут где-то отсекаться, даже в отдельно взятом населенном пункте, без внешней поддержки, — это верная смерть от морозов», — отмечает военный эксперт.

Как отметил Тимочко, наступление в Запорожском направлении приоритетным для себя определил начальник генштаба РФ Герасимов. Однако его «авансовые» заявления, что россияне якобы уже на подступах к Запорожью, не соответствуют действительности.

Он отмечает, что акцент на Запорожском направлении для Герасимова стал приоритетным после провала на Покровско-Мирноградском направлении.

«Кресло под ним дрогнуло, и так выглядит, что Запорожское направление — возможность реабилитироваться перед Путиным и сохраниться на должности. Силы противник не жалел, ресурсы задействовали достаточно серьезные, жесткие», — отметил Тимочко.

Реклама

Ранее аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удалось сорвать продвижение россиян на Запорожском направлении. Тогда речь шла о Приморском и Лукьяновском Запорожской области, где пытались продвинуться русские войска.

Также отмечалось, что на Запорожском направлении атакуют четыре армии РФ. Нашим бойцам противостоят 5, 29, 35 и 36-я армии. оккупанты получили задачу прорвать украинскую оборону.