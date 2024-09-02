"Не копейка": Нацбанк хочет изменить название монеты — что предлагает

Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Это объясняют тем, что хотят возродить "историческую справедливость".

Об этом говорится на сайте финучреждения.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет - это слово "шаг", - отметил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Почему именно "шаг"

На сайте Нацбанка сказано, что название "шаг" древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинской денежной цифре (с XVI – XVII вв.). Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

"Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины", — говорится в сообщении учреждения.

В НБУ уверяют, что научное сообщество поддерживает инициативу Национального банка. В первую очередь, возможность переименования украинских монет с "копейка" на "шаг" исследовалась историками Национального банка, работающими в Музее денег НБУ.

Какие нужно сделать шаги

Национальный банк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям, которые предусматривают:

внесение соответствующих изменений в статью 32 Закона "О Национальном банке Украины";

признания утратившими силу двух постановлений Президиума Верховной Рады Украины:

"О разменной монете Украины" от 2 марта 1992 г. № 2156-XII;

"Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины" от 10.12.1991 № 1952-XII;

внесение изменений в Законы Украины "О пенсионном обеспечении", "О рынках капитала и организованных товарных рынках", в статью 249 Налогового кодекса Украины с целью синхронизации терминологии.

В частности, предлагается установить, что:

соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1;

Национальный банк будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов", а также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

Национальный банк не намерен специально изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

Напомним, в Раде рассказали, что государственный долг Украины увеличился в 2,3 раза с начала войны.

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