Не кормили и не ухаживали: под Кропивницким осудили родителей 9-месячного мальчика

Супругам дали срок за злостное невыполнение родительских обязанностей

В Кировоградской области суд вынес приговор родителям, которые небрежно относились к своему 9-месячному сыну. Из-за этого у ребенка был дефицит массы тела и развился ряд болезней.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Отца и мать малолетнего ребенка привлечены к уголовной ответственности по ст. 166 (злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что родители не кормили ребенка, как это необходимо, не обеспечивали ее развитие, не лечили, а жил малыш в антисанитарных условиях.

По заключению специалистов мальчик отставал в весе около 25%, у него диагностировали гипотрофию 2 степени (дефицит массы тела) и анемию.

"Суд, учитывая все обстоятельства дела, приговорил отца и мать малолетнего ребенка по ст.166 УК Украины к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст.75 УК Украины судом установлено обвиняемым испытательный срок продолжительностью 1 год", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Волынской области отчим решил проучить 13-летнего пасынка, который якобы украл деньги из дома. Из-за этого мужчина жестоко избил мальчика резкой.

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