Не Крещатиком единым: к параду готовятся катера и быстроходные лодки на Днепре

Не Крещатиком единым: к параду готовятся катера и быстроходные лодки на Днепре

Почти сто человек и два десятка катеров были задействованы на тренировках.

Малые бронированные артиллерийские и десантные катера и быстроходные лодки — в столице на воде готовятся к 30-летию Независимости.

Об этом сообщает журналистка Маргарита Потапова.

Почти сто человек и два десятка катеров были задействованы на тренировках. Также отрабатывалась высадка групп спецназначения и десантирования парашютно-десантной группы спасателей.

На Днепре также пройдут фонтанирующих буксиры и катера аварийно-спасательной службы.

Подготовка к речному парада Подготовка экипажей катеров до торжественных мероприятий по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины. Речной парад состоится 24 августа в 14:00 на Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом. Опубликовано Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine Среда, 18 Августа 2021

В общем ко Дню Независимости привлекут авиацию военно-морских сил и авиации воздушных сил. А на Майдане сейчас стартовала первая репетиция парада войск с привлечением техники. Киев стоит в пробках, потому что проезд по центру перекрыт.

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