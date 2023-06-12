Не купайтесь и не используйте воду из водоемов: Минздрав обратился к жителям 5 областей

Людям из областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, советуют не купаться в водоемах.
Минздрав советует жителям пяти областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, не купаться в водоемах, не употреблять оттуда воду, не поить ею животных и не ловить рыбу. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"Призываем воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов на пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС территориях", — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения.
"В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций", – предупредили украинцев.
Также МОЗ напоминает, что использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения.
Напомним, после подрыва Каховской ГЭС россиянами Черное море начало опресняться, соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.
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