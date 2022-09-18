Не лечила и не ухаживала: в Кировоградской области мать довела до смерти 5-месячного ребенка

Женщина не ухаживала и вовремя не лечила ребенка, что повлекло за собой его смерть.

Об этом сообщают в прокуратуре Кировоградской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, обвиняемой в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.

Следствием установлено, что в начале 2022 года в больницу доставили ребенка с сепсисом. Через несколько дней 5-месячный младенец умер.

Медики диагностировали, а впоследствии это подтвердили результаты экспертиз, у пятимесячного ребенка ряд болезней вызванных упущением. Между причиной наступления смерти и неисполнением родительских обязанностей по уходу за ребенком установлена ​​прямая причинная связь. Горе-матери грозит ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области отчим убил 3-летнего сына своей сожительницы, тело сложил в пакет и закопал. Об убийстве ребенка знала ее мать, но покрывала своего сожителя.

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