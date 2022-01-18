Не лечила и нормально не кормила: в Черкасской области из-за смерти 4-месячного ребенка будут судить горе-мать

Не лечила и нормально не кормила: в Черкасской области из-за смерти 4-месячного ребенка будут судить горе-мать

Горе-мать приговорена к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

В Черкасской области женщину обвинили в том, что из-за ее действий скончался ее 4-месячный ребенок. Горе-мать приговорена к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Приговором Лисянского районного суда Черкасской области признана виновной 20-летняя жительница Лисянского района по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Следствием установлено, что женщина ненадлежаще ухаживала за своим четырехмесячным ребенком, не систематически кормила его, не обращалась в медицинское учреждение для соответствующего обследования ребенка, что привело к тяжелому заболеванию и стало причиной смерти малыша.

"По результатам изучения решения суда и занимая принципиальную позицию, прокурорами приговор суда будет обжалован в суд апелляционной инстанции из-за несоответствия назначенного судом наказания по степени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого", — заявили в прокуратуре.

Напомним, что в Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины в "окно жизни" положили младенца в грязных пеленках. Предварительно, ребенок здоров.

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