Не Львов и не Ужгород: какой аэропорт Украины возобновит работу первым — Офис президента

Столичный аэропорт "Борисполь" будет первым, который откроют, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что аэропорт "Борисполь" первым откроют для полетов, как только для этого сложатся необходимые условия.

Такое заявление он сделал на встрече с иностранными послами на территории столичного аэропорта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сибига отметил, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, который пришлось закрыть из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, и добавил, что именно он будет первым объектом, который откроют, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что последний пассажирский самолет вылетел из "Борисполя" в 3 часа ночи 24 февраля 2022 года. Чиновник выразил убеждение, что вскоре аэропорт снова сможет обслуживать авиарейсы.

"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям – вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", – сказал он, обращаясь к иностранным послам.

Летом этого года появилась информация, что в Украине может снова открыться международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, который будет работать как гуманитарный коридор.

Также авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты из аэропорта Ужгорода в Европу, мол, местный аэропорт расположен вплотную к словацкой границе, поэтому после взлета авиалайнер сразу попадает в воздушное пространство НАТО.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время своей поездки в США анонсировал возможное открытие одного из аэропортов Украины для гражданских полетов.

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