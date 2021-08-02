Не медузами едиными: в курортном Бердянске появилась очередная напасть, которая портит отдых туристам (фото/видео)

Не медузами едиными: в курортном Бердянске появилась очередная напасть, которая портит отдых туристам (фото/видео)

На городском пляже водоросли сгребают бульдозером.

В Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тонны морских водорослей. Кучи нитчатки лежат на побережье, а работники пляжей сгребают их бульдозером.

Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.

В последние дни июля морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе. Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега водорослей уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще преодолеть.

Арендаторы пляжей стали решать эту проблему. Так, например, арендаторы 3-го городского пляжа, к которому прибивает огромное количество морских водорослей, которые портят отдых туристам, чистят береговую линию бульдозером.

"Я считаю, что город должен помогать в решении этой проблемы. Все, что касается содержания пляжных территорий по условиям аренды, мы выполняем. Но в этом случае мы говорим о природных явлениях — выброс морской травы на берег. За свой счет мы наняли технику для уборка пляжа — это тонны морской травы.

Хотелось бы, чтобы власть помогла с вывозом такого объема, так как закапывать или выбрасывать обратно в море будет огромной глупостью", — рассказал один из арендаторов 3-го пляжа в Бердянске, предприниматель Алексей Алексеенко.

Аналогичная картина с морскими водорослями наблюдается и на пляжах микрорайона Слободка. Впрочем, пока арендаторы этих пляжей с нитчаткой у берега не борются.

Напомним, что местные жители Генического Горки и работники базы отдыха "Арабатская Стрелка" вышли на берегу моря, чтобы убрать пляж от медуз и мусора.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку