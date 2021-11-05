Не мелочился: в Польше украинец устроился в магазин и за месяц "работы" украл товара на 75 тысяч злотых

Не мелочился: в Польше украинец устроился в магазин и за месяц "работы" украл товара на 75 тысяч злотых

Мужчина выносил дорогие телефоны и сдавал их в ломбард.

В Польше в Варшаве украинец попался на масштабной краже. Он украл из магазина, где работал месяц, товара более 75 тысяч злотых (почти 420 тысяч гривен).

Также читайте В Польше украинец после посещения паба остался без глаза

Об этом сообщают на сайте Варшавской полиции.

Правоохранители задержали 24-летнего украинца, который в течение месяца украл 17 дорогих мобильных телефонов, 2 комплекта наушников и часы из магазина, где он работал.

Как выяснила полиция, парень начал эту "практику" уже через несколько дней после того, как устроился на должность продавца. Общая сумма украденного составила более 75 тысяч злотых.

Мужчина продавал украденные вещи в ломбардах, а деньги складывал на виртуальный кошелек, для дальнейшего приобретения криптовалюты.

Сотрудники полиции Варшавы задержали мужчину при попытке вынести из магазина телефон на сумму почти 3900 злотых. А при выяснении всех обстоятельств оказалось, что он уже успел утащить 17 телефонов.

"Полиция установила, что 24-летний гражданин Украины с 1 октября этого года работал продавцом-консультантом. В течение месяца из магазина исчез ассортимент стоимостью более 75 тысяч злотых. Полиция собрала доказательства и предъявила 24-летнему мужчине 10 обвинений в краже 17 сотовых телефонов", часов и 2 наушников и хранении психоактивных веществ", — говорится в сообщении полиции.

Во время допроса задержанный признался в совершенном. 24-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что г. Млава в Мазовецком воеводстве в Польше двух полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. По этому факту в польской прокуратуре уже приступили к расследованию.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку