Не менее 15 ударов: в Полтавской области сын топором зарубил родителей и сжег дом из-за игромании

Не менее 15 ударов: в Полтавской области сын топором зарубил родителей и сжег дом из-за игромании

Мужчина получил пожизненное лишение свободы.

В Полтавской области 29-летний сын ударил топором по шее отца, а вскоре с помощью топора и ножа лишил жизни матери. Двум родителям были нанесены не менее 15 ударов, несовместимых с жизнью. Злоумышленник получил пожизненное лишение свободы за совершенное.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

Известно, что родители часто конфликтовали с сыном из-за его пристрастия к азартным играм, что приводило к финансовым долгам в семье. Летом прошлого года после выяснения отношений сын ударил топором по шее отца, который находился во флигеле, а вскоре с помощью топора и ножа лишил жизни мать, которая спала в доме.

В общей сложности эксперты насчитали не менее 15 смертельных ударов, которые нанес сын родителям. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег флигель и дом и скрылся. Но вернулся, когда увидел спасателей, которых вызвала соседка. Сын даже помогал им тушить пожар.

На момент убийства у злоумышленника был испытательный срок за кражи. В настоящее время суд признал мужчину виновным в двух умышленных убийствах, одно из которых совершено с целью скрыть другое, и умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК) Украины). За совершенное ему присудили пожизненное лишение свободы. До вступления приговора в законную силу лицо будет находиться под стражей.

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