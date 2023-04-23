"Не место возле "русской церкви": прихожанка УПЦ МП испортила баннер, посвященный убитым детям (видео)

Женщина сорвала часть надписи о том, что детей убила Россия.

В селе Попильня Житомирской области прихожанка Московского патриархата 20 апреля умышленно повредила баннер на ограждении Свято-Николаевского храма, посвященный детям, погибшим от рук оккупантов, сорвав слова именно о том, что их убила Россия.

Соответствующее видео разместили на Facebook-странице территориальной обороны Попильнянской громады.

"Банер на ограждении Свято-Николаевского храма, посвященный памяти погибших детей от рук российских оккупантов, накануне установила инициативная группа религиозной общины ПЦУ. Там были игрушки и писанки от детей Попильнянщины. Утром к этой импровизированной стене памяти небезразличны жители начали приносить цветы и детские игрушки, увековечивая память о детях, невинных жертвах российских оккупантов", — рассказали в громаде.

Женщина пришла к баннеру, начала выкрикивать антиукраинские лозунги, вырезала из баннера слово "русские", забрала писанки и сказала, что "этому не место возле русской церкви".

В терробороне рассказали, что женщина – прихожанка московского попа Петра Лысоса, который собственно и надоумил женщину осквернить баннер.

Напомним, в Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове мальчика с флагом Украины (видео).

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