Не мог найти телефон и порезал друга: в Виннице копы задержали жестокого убийцу

Не мог найти телефон и порезал друга: в Виннице копы задержали жестокого убийцу

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

В Виннице правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего товарища. Он нанес ему почти десяток ножевых ранений.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось в одной из квартир в поселке Сутиски Винницкого района. Там между двумя мужчинами разразился конфликт, в результате которого ранее уже судимый гражданин нанес приятелю восемь ударов ножом. Причиной тому стало то, что подозреваемый не мог найти свой телефон.

"Орудие убийства, кухонный нож, полицейские изъяли. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Харькове суд избрал меру пресечения блогеру, который оплевал патрульного.

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