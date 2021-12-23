Не мог найти телефон и порезал друга: в Виннице копы задержали жестокого убийцу

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
В Виннице правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего товарища. Он нанес ему почти десяток ножевых ранений.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось в одной из квартир в поселке Сутиски Винницкого района. Там между двумя мужчинами разразился конфликт, в результате которого ранее уже судимый гражданин нанес приятелю восемь ударов ножом. Причиной тому стало то, что подозреваемый не мог найти свой телефон.
"Орудие убийства, кухонный нож, полицейские изъяли. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Харькове суд избрал меру пресечения блогеру, который оплевал патрульного.
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