Не могла бросить: из пограничного Мирополья на Сумщине эвакуировали бабушку вместе с козами (фото)

Бабушка отказалась оставить две козы и козленка, который только что родился, поэтому их эвакуировали вместе со старенькой.

Из Мирополья в Сумской области, которое страдает от постоянных российских обстрелов, эвакуировали бабушку вместе с козами.

Об этом передает "Кордон.Медиа".

"Бабушка Вера упорно отказывалась от эвакуации. У нее в Мирополье было маленькое хозяйство — две козы и козленка, который только что родился. Бросить их она не могла", — рассказывают в издании.

В эвакуационных авто места для животных поначалу не нашлось. Поэтому Вера решила остаться дома, несмотря на опасность.

Но во время вчерашней эвакуации в одном из броневиков нашлось место для ее коз. Бабушка вместе со своим хозяйством приехала в Сумы.

Эвакуированная бабушка вместе с козами

Другие жители Мирополья жалуются, что пришлось покинуть свое хозяйство – кур, уток, даже корову, которую никто не хотел забрать из-за того, что сюда страшно ехать. Хозяева плачут, что вынуждены были просто отвязать и отпустить корову на произвол судьбы.

"Почему раньше не уехали? Да, сидели, думали… Ну как это все бросить? У нас хозяйство. Все надеялись: может, станет лучше. Вон переговоры о перемири. Вот мы и надеялись. Разве хочется ехать", – говорит одна из эвакуированных женщин.

Ранее сообщалось, что в Сумах произошло падение российского беспилотника на крышу областной клинической больницы.

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