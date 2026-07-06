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Не могла доехать до больницы: 17-летняя украинка за один день попала в три ДТП
Во время второй аварии 17-летняя девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные ссадины. Но по дороге в больницу снова попала в ДТП.
17-летняя девушка за один день попала в три аварии. В первом ДТП она была пассажиркой. Когда оформляли дорожно-транспортное происшествие, его сбил другой автомобиль, а по дороге в больницу машина «скорой» столкнулась с автомобилем.
Об этом сообщает издание Свои.
По информации СМИ, ранним утром на трассе Днепр — Кривой Рог возле Софиевки столкнулись Volkswagen и Dacia. Водитель последнего получил травму грудины и перелом двух ребер, его госпитализировали. Оформляла аварию 17-летняя пассажирка Dacia. Когда она вышла на обочину, ее сбил пикап. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные ссадины.
А по дороге в больницу девушка снова попала в ДТП. Карету скорой помощи, где находилась пострадавшая, не пропустил автомобиль.
Пострадавшую переместили в другую карету и доставили в медучреждение.
Обстоятельства трех ДТП выясняют правоохранители.
Жуткое ДТП со многими жертвами на трассе Одесса-Николаев — что известно
Напомним, 4 июля на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное произошло жуткое ДТП, в котором погибли 12 человек. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми и грузовик Volvo.
Впоследствии в полиции задержан водитель кроссовера, который, вероятно, спровоцировал ДТП и скрылся. Он выехал на «встречу», где в тот момент двигалась маршрутка. Ему объявили подозрение.