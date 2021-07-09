Не могла вернуться: на озере Свитязь спасали 10-летнюю девочку, которую отнесло от берега на надувном матрасе

Не могла вернуться: на озере Свитязь спасали 10-летнюю девочку, которую отнесло от берега на надувном матрасе

Ребенка спасали работники ГСЧС.

В Волынской области на озере Свитязь 9 июля 10-летнюю девочку на надувном матрасе унесло за километр от берега. Ребенок не мог самостоятельно вернуться.

Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области.

По данным спасателей, ребенок плавал в озере на надувном матрасе. Однако из-за ветра ее отнесло на километр от берега. Несовершеннолетняя не могла самостоятельно спастись. На месте происшествия работали спасатели, которые помогли девочке и передали ее родителям.

Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

В Азовском море спасли женщину, которую на матрасе унесло за километр от берега

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