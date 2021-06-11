"Не могли не примерить": работники посольства Великобритании одели новую форму сборной Украины с Крымом на карте

В британском посольстве отметили, что на форме изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым.

Сотрудники посольства Великобритании вслед за американскими дипломатами сделали фотографию в новой форме сборной Украины по футболу, которая сильно разозлила россиян из-за патриотического лозунга "Героям слава".

Фото в сине-желтых футболках пресс-служба посольства обнародовала в Facebook.

"Мы не могли не примерить на себе новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!", — говорится в сообщении.

Отметим, днем ранее, 10 июня, работники посольства США в Киеве также поддержали Украину и сделали фотографию в новой форме сборной Украины по футболу.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!", — подписали в посольстве.

Напомним, исполком Украинской ассоциации футбола в пятницу, 11 июня, утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Решение поддержали единогласно: 45 "за".

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