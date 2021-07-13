Не могли остановить шестеро взрослых: в Днепре домашний ротвейлер разорвал бездомного щенка

Искалеченное животное забрали неравнодушные горожане, и сейчас щенок находится в ветклинике.

В Днепре в Таромском домашняя собака искалечила бездомного щенка. Пес набросился и сильно его порвал.

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Об этом в соцсети рассказала местная жительница Елена Нищенко.

По словам женщины, все произошло в людном месте возле одного из супермаркетов.

"Собака породы ротвейлер покусал, а проще сказать" порвал "щенка. Собаку не могли остановить 6 взрослых человек. Девушка забрала щенка, он еще между жизнью и смертью. Владелец собаки на это отреагировал, как на инцидент, который не стоит его внимания, "так как его собака нормальная". А если бы это был ребенок? Все кто это видел, были в шоке", — рассказывает женщина.

Пользователи в Сети отметили, что мужчина с этим псом живет рядом с супермаркетом и постоянно выгуливает собаку без намордника.

И ходит он постоянно пьяный, собака без намордника, на тоненьком поводке, который он набрасывает на стойки для велосипедов, когда идет в магазин

Щенок этот только вчера появился, со стороны станции, чистенький, упитанный.

Два года назад соседский питбуль напал на моего ребенка, полиция, не дождавшись медэкспертизы, закрыла дело админкой.

А ничего, что собака должна была быть в наморднике, поскольку рядом люди и дети. Хозяин собаки в первую очередь включи свои мозги. Незнание закона не освобождает от ответственности.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области бездомная собака укусила маленького ребенка. Пострадавший 6-летний ребенок.

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