Не могли поделить сына: под Харьковом мужчина взял сожительницу в заложники и получил наказание

Не могли поделить сына: под Харьковом мужчина взял сожительницу в заложники и получил наказание

Мужчину суд признал виновным и он проведет 7 лет жизни за решеткой.

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который взял в заложницы свою бывшую сожительницу. Он проведет 7 лет за решеткой.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

30-летний мужчина признан виновным по факту захвата заложников, сопряженного с угрозой уничтожения людей (ч. 2 ст. 147 УК Украины), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Событие произошло в июне 2021 года в с. Гайдары Чугуевского района Харьковской области. Нетрезвый мужчина пришел в дом бывшей сожительницы, где она проживала вместе со своей матерью и 4-летним сыном. Там они поругались, выясняя с кем будет жить их сын.

Мужчина достал из кармана нож и, угрожая, насильно удерживал женщину в доме. Его теща, прихватив ребенка, сбежала и вызвала полицию.

После проведенных переговоров со стражами порядка мужчина отпустил женщину.

Приговором Змиевского районного суда Харьковской области от 14 января 2022 года мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Великобритании в рамках расследования инцидента с захватом заложников в синагоге в американском штате Техас задержаны двое подростков.

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