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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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229
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Не могли решить, у кого лучше ремонт: мужчина зарезал товарища во время спора

Во время застолья между мужчинами возник спор – один из них не выдержал и убил другого.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Мужчина задержан

Мужчина задержан / © Freepik

В Ивано-Франковской области мужчина вместе с двумя товарищами целый день распивал у себя дома алкогольные напитки. Застолье окончилось убийством.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Во время застолья мужчины завели речь о личных достижениях и приобретенных материальных благах. Между подозреваемым и его 28-летним товарищем возник спор о том, у кого больше дом и лучше ремонт.

«Во время словесного конфликта гость упрекнул хозяина в том, что вроде бы все досталось в подарок, тогда как он покупал все сам. В порыве агрессии подозреваемый схватил нож и ударил товарища в сердце. От полученных травм потерпевший сразу скончался», — говорится в сообщении.

В момент убийства третий участник застолья находился на улице.

Подозреваемый позвонил по телефону брату, который приехал на место преступления и сообщил полицию о случившемся.

Злоумышленнику инкриминируют умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК). За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 24-летнего львовянина задержали после смертельного ДТП во Львовской области. Во время общения с полицейскими он заявил, что убил мать.

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Дата публикации
Количество просмотров
229
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