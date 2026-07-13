Не могли решить, у кого лучше ремонт: мужчина зарезал товарища во время спора

Мужчина задержан / © Freepik

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В Ивано-Франковской области мужчина вместе с двумя товарищами целый день распивал у себя дома алкогольные напитки. Застолье окончилось убийством.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Во время застолья мужчины завели речь о личных достижениях и приобретенных материальных благах. Между подозреваемым и его 28-летним товарищем возник спор о том, у кого больше дом и лучше ремонт.

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«Во время словесного конфликта гость упрекнул хозяина в том, что вроде бы все досталось в подарок, тогда как он покупал все сам. В порыве агрессии подозреваемый схватил нож и ударил товарища в сердце. От полученных травм потерпевший сразу скончался», — говорится в сообщении.

В момент убийства третий участник застолья находился на улице.

Подозреваемый позвонил по телефону брату, который приехал на место преступления и сообщил полицию о случившемся.

Злоумышленнику инкриминируют умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК). За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, 24-летнего львовянина задержали после смертельного ДТП во Львовской области. Во время общения с полицейскими он заявил, что убил мать.

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